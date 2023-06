František Ringo Čech stále flirtuje s ženami, manželka mu to toleruje: Je to silnější, než když se vám chce na záchod

František Ringo Čech se rozpovídal o tom, jak mu žena toleruje milenky. FTV Prima

František Ringo Čech (79) v červenci oslaví osmdesáté narozeniny, a ačkoliv začátkem letošního roku vyděsil fanoušky a přátele tím, že byl převezen sanitkou do nemocnice, a to kvůli cévní mozkové příhodě, energie ho momentálně nepouští, cítí se dobře a neztrácí chuť flirtovat s krásnými ženami.

„Je to základní mužskej pud. Je to dokonce silnější, než když se vám chce na záchod. Ta touha po krásný ženský. Manželka se s tím smířila. Byla také velmi krásná, jinak by nebyla moje manželka. Občas mi to oplatila. A tak je to správný. Žena má právo chovat se stejně jako chlap. Já jsem velký milovník ženské krásy,“ popsal své soukromí v show 7 pádů Honzy Dědka.

Dokonce vyzdvihl i jinak orientované muže. „Já mám rád homosexuály, protože se nám nepletou do ženských,“ smál se během rozhovoru.

A pokud čekáte, že jeho oslava osmých kulatých narozenin bude ve velkém stylu, jste na omylu. „Já odmítám jakýkoliv oslavy. Nemám to rád. Nic, upeču kachnu, koupím bramborový knedlík a pozvu rodinu. Sníme tu kachnu a je po oslavě. Osmdesátka je tryzna. To není důvod k oslavě. Nemám rád ty pompézní oslavy. Oni stojí frontu s dárkama, blbostma, všichni gratulujou neupřímně, přetvařujou se. Ne nic, takovýho. Rodina, kachna, konec,“ dodal František Ringo Čech. ■