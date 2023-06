Michal David oslaví s manželkou 40. výročí vztahu: Šperky v červnu nebudou, musí doplatit daně!

Michal David Super.cz

Kupuje své ženě rád šperky? "Občas ji obdarovávám, ale ne v červnu, to platím daně. Řekl jsem Marcele, že si tady nic nekoupíme, máme velký doplatek daní. Pan Fiala by nám to určitě neodpustil," prozradil se smíchem Michal a vzápětí dodal, že letos k narozeninám od něj jeho žena dostala diamanty.

Jaký má Michal recept na šťastné manželství?

"Je to štěstí, že se poznají spřízněné duše. Pak je to otázka tolerance jeden k druhému. My nepoužíváme nadávky, sprostá slova. To u nás není. Úcta dělá to, co vydrží dlouho. Když si lidé nadávají do všech nožných zvířátek, to je začátek konce," dodal zpěvák. ■