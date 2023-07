Oblečení si nakupuje sám. Otakar Brousek ml. si do toho, co má na sobě, nenechá mluvit ani od manželky

Otakar Brousek ml. se spoléhá na vlastní vkus. Michaela Feuereislová

Proto nás zajímalo, jestli dokonale vychytaný outfit má na svědomí jeho žena Helena. „Ne, já sám. Ona mi do toho nekecá, stejně jako já nekecám jí do oblečení. Jednou jsem manželce koupil nějaký svetr a vyhnala mě s ním. Od té doby jí nic nekupuju, oblečení si pořizuje sama. Zrovna tak já si kupuju sám věci na sebe.“

Divadlo Kalich již 5. sezonu provozuje letní scénu pod Žižkovskou věží. A herec, který bývá tradičně k vidění v klobouku, si zahraje v detektivní komedii Splašené nůžky načepýřeného kadeřníka. Divadlo má hru ve svém repertoáru od roku 2009, takže 16. srpna proběhne derniéra.

„Frekvence našich představení řídne, my stárneme. Včetně mojí sestry Jaroslavy (Brousková, 72), která mi říká: Ťuldo, já už jsem na to stará, to už nejde,“ vysvětlil nám Brousek, proč skončí. „Moc se na to těším, protože vlastně celé dvě hodiny s námi hrají diváci.“

Zrovna tak se raduje z výjezdů s muzikanty, které vede houslista Štěpán Graffe. Pořádají letní koncerty vážné hudby, při nichž čte poezii nebo něco životopisného a historky o skladateli, jehož muziku hrají.

Na programu je třeba Mozart, Beethoven. Vybírají si zvláštní místa, teď hráli v kapli sv. Rafaela na pražském Klárově. Ta se ukrývá v sídle České geologické společnosti. Většinou jezdí mimo Prahu. „Je to zajímavý a slyšíte nádhernou muziku. U toho si dokonale odpočinu.“

A jak bude trávit dovolenou? „Na sklonku července a začátkem srpna jezdíme každoročně k 'moři'. Jde o valašské moře, u Slušovic, kde mají kamarádi krásný penzion a bazén. Tam si to vždycky čtrnáct dní užíváme,“ řekl Super.cz Otakar Brousek ml.

Vyrážejí na přehradu Bystřička. Ťulda je velký plavec, dokonce plaval závodně. „Máme dva psy, kteří naštěstí milují vodu, takže vždycky vymýšlíme nějaké přírodní koupání, aby tam taky mohli.“ ■