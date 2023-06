Lídr skupiny Tata Bojs promluvil o chronickém onemocnění: S nepříjemným pískáním v uchu bojuje už pět let

Milan Cais Česká televize

Přestože měl s podobným zvukem v uších často zkušenosti po koncertech, do druhého dne se pískání vždy zbavil. Zlom přišel před pěti lety na horách. „Byli jsme v Beskydech na pravidelném výletě s dětmi a kamarády. Je to tak pět let zpátky, docela dobře si pamatuji moment, kdy jsem seděl na posteli, měl jsem před sebou zeď, čuměl jsem do zdi a najednou jsem to zavnímal. Díval jsem se po místnosti, jestli tam nepíská topení, jestli to je zvuk, který jsem před tím neslyšel a pak zjistíš, že to je zvuk uvnitř tebe,“ svěřil se hudebník s tím, že doufal, že se nepříjemného zvuku zbaví.

„Myslíš si, že se probudíš a ono to tam nebude, ale je to tam furt. A každým dnem jsi nervóznější a nervóznější, protože to vypadá, že se ti v těle usídlilo něco, co tam do té doby nebylo,“ prozradil lídr skupiny Tata Bojs v premiérovém díle pořadu 13. komnata, která odvysílá Česká televize 13. června. Konec kariéry si zpěvák nikdy nepřipouštěl. Svým potížím nepodléhal, ale chtěl se o tom dozvědět víc a najít cokoli, co by mohlo pomoci. Vyzkoušel toho na doporučení dost. „Různí lidé z různých oblastí se mi pokoušeli pomoct, ať už za peníze nebo bez, ale v podstatě to nemělo žádný efekt,“ svěřil se zpěvák s tím, že když o svých problémech mluví, slyší zvuk mnohem víc, než když se věnuje nějaké činnosti.

„Když se soustředím na nějakou práci, tak přestávám tinnitus slyšet, ta hladina mého tinnitu není tak dramatická, jako to mají jiní lidi, kteří se z toho pak zblázní,“ dodal Milan Cais s tím, že po roce s tinnitem zvuk v uchu přijal a podstatně se mu ulevilo a naučil se s ním žít. Své potíže začal předávat i do malování obrazů, kterému se věnuje. ■