Tadeáš Kuběnka vyhrál v Clash of the Stars zlato: Penízky jsou doma, už to v životě dělat nebudu, svěřil se

Dlouho očekávaný turnaj organizace Clash of the Stars už má své vítěze a poražené. Jedním z nejsledovanějších byla bitva mezi influencery Tadeášem Kuběnkou a Danielem Holomkem.

A je to právě Tadeáš, kdo si nakonec odnesl vítěznou trofej, za kterou je rád, ale víckrát do klece už zřejmě nepůjde.

„Je jsem přehlcený všech pocitů, celý večer byl randál. Byla to hrůza, ale zároveň to bylo super. Jsem rád, že je to za mnou, a už to v životě dělat nebudu. Odskákal jsem si svoje, teď ať to dělá někdo jiný. Penízky jsou doma a všechno, jak má být,“ řekl Tadeáš Kuběnka pro Super.cz krátce po vítězství.

Na influencera byla zajímavá podívaná nejen v kleci, ale také během nástupu. Pro diváky a fanoušky si totiž připravil pořádnou show s tanečkem, která postavila všechny přítomné na nohy.

„Dal jsem do toho více nadšení a fantazie. Trénink boxu mi ale trval daleko víc. Jsem spokojenější s nástupem než s výkonem v kleci,“ prozradil influencer, který po turnaji svou trofej oslavil. Daleko větší oslava ale proběhne až za pár týdnů.

„Těším se na Sugar Bombex, je to moje miminko a věc, která mě fakt baví. Bude to party, kde s kamarádkou Danny také oslavíme dvacátiny,“ dodal. ■