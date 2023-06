Takhle léto snů nevypadá: Lucii Vondráčkové a jejímu mladšímu příteli Zdeňku Polívkovi to ale vyhovuje

Lucie Vondráčková prozradila, jak budou s mladším přítelem Zdeňkem Polívkou trávit léto. Super.cz

Práce, práce a zase práce. Takhle vypadá perspektiva léta podle Lucie Vondráčkové (43). O dovolené ani neuvažuje. " Užila jsem si deset let mateřské dovolené a to, myslím, stačilo ," řekla Super.cz herečka a zpěvačka.

Lucka se spolu s kolegou Hynkem Čermákem (50) a jejich společným představením Štěstí přesune z klasických kamenných divadel mj. na letní scénu Divadla Kalich pod pražskou Žižkovskou věž. "Máme pořád vyprodáno a myslím, že bude fajn přesunout se i pod širé nebe. S představením i hodně jezdíme po mimopražských divadlech. Je to dobré, že si člověk zvyká na různé prostory, musí zapojit jinou jevištní techniku, aby umluvil menší i větší sály," upřesnila.

Zájezdy jsou sice časově náročnější, ale to Lucii nevadí. A prý ani jejím synům. "Už jsou velcí, jsou rádi, že dělám něco, co mě baví. Je to hezké období. A je hezké, že se na sebe pořád těšíme. Je fajn si někdy odpočinout, hlavně oni si odpočinou ode mě, protože jsem s nimi byla furt. Oni na mě počkají po představení, uložím je, a ještě jim přečtu pohádku," vyprávěla.

Kromě hry Štěstí, kterou bude hrát i přes léto, zkouší Vondráčková i další představení Hračička v Divadle Radka Brzobohatého, které bude mít první premiéru 22. června a druhou v září. To naskakuje i do zkoušení komedie Janka Ledeckého Zapomeňte na Shakespeara v Divadle Hybernia. "Jsem šťastná, že jsem zpátky v herectví na sto padesát procent. A v létě ještě něco točím," vypočítala.

Volných dnů prý bude mít jen pár, takže žádnou dovolenou s dětmi ani s partnerem Zdeňkem Polívkou neplánuje. "Kluci už mají svoje kamarády, koníčky a závody, pojedou na sportovní soustředění jako jiné normální děti. A máma bude dřít, až se z ní bude kouřit. Partner bude taky dřít, teď má zápasy, zápas má i v červenci. Takže žádná procházka růžovým sadem. Ale nám to takhle vyhovuje," uzavřela. ■