Silvio Berlusconi (✝86) a jeho milenky. Atraktivní modelky, půvabné herečky i příliš mladé krásky

Berlusconi měl pro ženy slabost. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Berlusconi nechvalně proslul pořádáním bujarých večírků známých jako bunga bunga, kde mělo docházet k sexuálním orgiím. To by ještě nebylo tak strašné, pokud by Berlusconi nebyl obviněn ze sexu s nezletilou marockou zpěvačkou Karimou El Mahroug, které se říkalo Ruby Rubacuori (v překladu zlodějka srdcí). Ze všech sexuálních a korupčních skandálů se mu ale pokaždé podařilo vyklouznout a nikdy nenastoupil do vězení. Obžaloba přitom tvrdila, že Berlusconi vyplatil miliony eur, aby účastníci večírků svědčili v jeho prospěch. Ač byla řada žen obviněna z křivého svědectví, nakonec vyvázly také bez trestu.

Berlusconi svým milenkám neváhal nejen štědře platit, ale některé se díky jeho vlivu prosadily i v politice. Jednou z nich je bývalá modelka Mara Carfagna, která to v roce 2008 dotáhla až k ministerskému křeslu. Ženatý Berlusconi tehdy prohlásil, že kdyby byl svobodný, hned by si tuto ženu, jež se mimo jiné svlékala v pánských časopisech, vzal. Carfagna se stala ministryní pro rodinu. Do Evropského parlamentu se dostala také někdejší modelka Barbara Matera. Slabost měl ale také pro herečky a ženy, které se svlékaly pro pánské časopisy. Prohlédnout si je můžete v galerii. ■