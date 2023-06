Po sebevraždě partnera natočila nový klip: Alžběta Kolečkářová ze SuperStar se v něm objeví nahá ve vaně

I.V.M. feat. Alžběta Kolečkářová - MOŽNÁ Video: I.V.M.

Vznikla tak něžná balada s názvem Možná, ke které umělci společně natočili propracovaný videoklip. A zpěvačku v něm uvidíte i nahou ve vaně. "Alžběta má úžasný hlas, řekl bych, že jeden z nejlepších, jaký jsem kdy slyšel. A my jsme moc rádi, že do toho s námi šla,“ upřesnil kytarista Svatopluk Hřebačka s tím, že se v minulosti se zpěvačkou již hudebně potkali.

Poprvé společně s Alžbětou představili I.V.M. píseň na křtu svého nového alba v rodném Podivíně. Bylo to jen pár dnů poté, co se stala tragická událost v Alžbětině rodině a její přítel Marcel si vzal život. Alžběta však prozradila, že hudba a přátelé jsou to jediné, co ji drží nad vodou, a křest desky jejích kamarádů tak byl pomyslnou terapií.

Kapela plánovala vydat jako první singl z desky úplně jinou píseň, ale protože Marcel měl skladbu moc rád a spolupráci na duetu podporoval, vyšla jako první singl právě tato krásná balada.

Snad to nebude to trvat příliš dlouho a své nové album pokřtí také Alžběta. Se svou kapelou se chystá natáčet během léta a deska by měla spatřit světlo světa na podzim. Nyní zpěvačka spustila kampaň na portále Donio, kde ji mohou její fanoušci podpořit. Kromě příznivců ji však také podporují umělci jako Matěj Ruppert, Klára Vytisková, Helena Zeťová nebo třeba Thom Artway. ■