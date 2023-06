Petr Kostka je s manželkou Carmen Mayerovou déle než půl století a vychoval s ní pět dcer. Svatba ale nebyla hned

Petr Kostka s manželkou Carmen Mayerovou Michaela Feuereislová

Dnes patří k našim hereckým legendám, ale zamlada se chtěl Petr Kostka (*11. 6. 1938) věnovat ekonomice a umět těsnopis. O jeho profesním osudu rozhodly nakonec geny, protože oba rodiče byli herci. Otce Jiřího Kostku (✝74) jsme mohli vidět například ve filmu Jára Cimrman ležící, spící (1983) ve dvojroli císaře Františka Josefa I. a jeho dvojníka, recidivisty Macháně.

Petr Kostka se tak po maturitě na hospodářské škole přihlásil na DAMU. Tu sice kvůli narození první dcery nedokončil, ale jeho talent byl natolik zřejmý, že mu Městská divadla pražská nabídla první angažmá i bez „glejtu“. Odtud přešel do Národního divadla, a nakonec se stal členem souboru neméně prestižního Divadla na Vinohradech. Na této scéně se s ním můžete setkávat i dnes; herec kromě toho účinkuje i v Divadle Ungelt, Studiu DVA a v Komorním divadle Kalich.

Před kamerou upoutal hned ve svém debutu

Stříbrné plátno objevilo Petra Kostku už během jeho studií na DAMU. Lépe řečeno, našel si ho režisér Jiří Krejčík (✝95), který mu svěřil výraznou roli vůdce party delikventní mládeže ve svém psychologickém dramatu Probuzení (1959). A mladý herec v ní obstál se ctí. Krejčík ho proto obsadil i do svého legendárního dramatu Vyšší princip (1960). První hlavní úlohu získal Kostka v dramatu Zelené obzory (1962).

Filmových a televizních rolí byla od té doby celá řada a rozsah článku nedovoluje vyjmenovat všechny – namátkou tedy aspoň Zločin na Zlenicích hradě (1971), Robinsonka (1974), Což takhle dát si špenát, Zítra vstanu a opařím se čajem (oba 1977), Pátek není svátek (1979), Sanitka (1984) či Četnické humoresky (1997, 2000). Z těch posledních připomeňme Kostkova zapáleného vlastence a šéfa obchodního domu Rudolfa Kučeru v seriálu Zlatá labuť (2023).

Recept na šťastné manželství

S první manželkou Ingrid měl herec dvě dcery, Zuzanu a Helenu. Pak se zakoukal do kolegyně s exotickým původem Carmen Mayerové (78), která z měla z předchozího manželství dceru Kateřinu. Zpočátku neměli na růžích ustláno – museli řešit rozvod a další právní a organizační záležitosti. Jako pár žili pak dlouho na „psí knížku“. Vzali se až v roce 1972, ale bylo to prý na nátlak dcer.

„Přiměly nás k tomu naše holky, které si přály, abychom spolu nežili jen tak na hromádce,“ zmínil herec. Úsměvné během obřadu prý bylo, když oddávající odříkával obvyklou řeč o budoucí rodině – přitom oni už vychovávali tři děti. Kostkova první žena totiž tragicky zahynula, a tak měl Zuzanu a Helenu v péči.

„Myslím, že to nebylo jednoduché období pro nikoho. Ale my se nevnucovali, my chtěli jen existovat a aby děti věděly, že jsme tady pro ně,“ uvedla pro region.rozhlas.cz Carmen Mayerová. A to se jim povedlo na výbornou. V roce 1976 se jim narodila dcera Tereza (46), která je dnes známou herečkou a moderátorkou, a aby těch „holek“ nebylo málo, adoptovali před časem ještě pátou dceru z Ugandy.

O tom, že vztahy v rodině jsou pohodové, svědčí i to, že když se vdávala Kateřina, vedl ji k oltáři vlastní otec. „Ale bylo to úsměvné, oni byli připraveni oba a dávali si přednost,“ dodala Mayerová. Kostka zase přidal recept na spokojený vztah: „Musíte spolu pořád mluvit. Ve vztahu nenechte nikdy nic zamrznout. Hned s tím ven!“ Petr Kostka letos oslavil životní jubileum. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, tvůrčích sil a spoustu dalších skvělých hereckých příležitostí. ■