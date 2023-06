Břicho pevné jako skála a postava holčičky: Emma Smetana prozradila recept, jak se cítit skvěle v odvážném outfitu

Emma Smetana prozradila recept, jak se cítit skvěle v odvážném outfitu. Super.cz

"Když je člověku pětatřicet a má dvě děti, může se stát, že dospěje do nesoudné fáze, kdy se mu začne líbit to, co se mu líbilo, když mu bylo deset nebo dvanáct, a už je mu všechno jedno," smála se Emma s tím, že některé kousky má stejné s dcerou Lennon. Třeba plavky ve stylu Disneyho malé mořské víly. "Slaďujeme se v rámci našeho pohádkovo-popového vidění světa," svěřila.

S figurou, kterou má, si to ostatně Emma může dovolit jako málokterá zpěvačka. "Myslím, že Dara Rolins by to dala úplně v pohodě a bylo by to mnohem obdivuhodnější vzhledem k jejímu datu narození," míní.

A jak se jí vlastně daří si postavu po dvou těhotenstvích držet? "Diety fakt nedržím, protože mám ráda život a všechno, co v něm člověka obšťastňuje, včetně jídla. Spíš jsem se během těhotenství s Arielkou rozhodla, že nechci být taková ta rozkydlá matka, k čemuž jsem mohla klidně sklouznout. A tak moc jsem se toho bála, až jsem začala v šestém měsíci dělat gravid jógu," vysvětlila.

"A pak jsem se zařekla, že hned, jak se mi začne hojit jizva po druhém císařském řezu, budu v józe pokračovat a fakt to každý den dodržuju aspoň deset minut. A jsou různé pozice, které si neodpouštím. Na nošení těchto outfitů jsou nejrychlejší cestou prkna. Dělám dvouminutový plank každý den. Déle to nevydržím, ale dvě minuty denně stačí na to, aby se člověk mohl kdykoli obléknout jako cvok," doporučila cvik na pevné břicho. ■