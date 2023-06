Rodina se strachuje o Britney Spears. Tvrdí, že skončila na pervitinu. Bojí se, aby nedopadla jako Amy Winehouse

Rodina má vážné obavy o Britney Spears... Profimedia.cz

Všichni zřejmě doufali, že s koncem opatrovnictví, které u Britney Spears (41) trvalo dlouhých třináct let (opatrovníkem byl její otec), bude popová hvězda konečně volná a šťastná. Jenže po roce a půl má většina fanoušků z počínání svého idolu spíše smíšené pocity. Velké obavy má pak o zpěvačku především její rodina. Redaktorka Daphne Barak s nimi strávila nějaký čas a z rozhovoru pro Mail On Sunday je zřejmé, jak vážné jsou jejich obavy.

Někteří členové rodiny tvrdí, že je Britney závislá na pervitinu. Daphne Barak byla v posledních měsících v užším kontaktu se zpěvaččinou rodinou – jejími rodiči, jejím bratrem, bývalým manželem i jejími syny. Situace kolem popové ikony je prý ještě více znepokojivá, než si veřejnost myslela. Její příspěvky na Instagramu (často obnažené) přitom mnohdy napovídaly tomu, že by Britney mohla mít potíže.

„Obávám se, že je na pervitinu. Modlil jsem se, aby to někdo zveřejnil a aby se probudila. Je to děsivé. Je to matka mých chlapců,“ přiznal Kevin Federline. Synové Preston a Jayden se s matkou odmítají setkávat a tvrdí, že viděli, jak byly do jejího domu distribuovány drogy. Zpěvaččin otec Jamie se redaktorce svěřil, že se obává, aby jeho dceru nepotkal podobný osud jako Amy Winehouse. Ta zemřela kvůli závislosti na drogách v pouhých 27 letech.

„Pokaždé, když zazvoní telefon, bojím se, že přijde zdrcující zpráva. Nechci, aby se kluci jednoho rána probudili a zjistili, že se jejich máma předávkovala,“ přiznal Federline, který se hodlá se syny přestěhovat na Havaj. ■