Dominika Myslivcová se mohla prát v kleci: Partner Zdeněk by ji do bitky nepustil ani za 5 milionů

Dominika Myslivcová (28) si ani v pokročilém stadiu těhotenství nenechala ujít další turnaj Clash of the Stars, který je nabitý zajímavými a často bizarními zápasy influencerů.

Půvabná blondýnka nám prozradila, že ona sama v minulosti dostala nabídku prát se v kleci, tu ale odmítla.

„Já už jsem nabídku několikrát dostala. Ještě před tím, než jsem byla těhotná. Říkala jsem, že nevím, zda jsem ten typ, nedokážu si představit se bít někde v kleci,“ řekla Dominika pro Super.cz s tím, že ale není křehká holka, jak se může na první pohled zdát.

„Působím tak, ale jsem z Ostravy a my máme takovou horkou krev. Když se naštveme, tak je to s námi opravdu hrozně těžké, dokážeme zařvat a jsme takové ráznější bych řekla. Možná bych překvapila, ale samozřejmě nevím, nikdy jsem to nedělala,“ podotkla s úsměvem.

Zápas v kleci by Dominice s čistým svědomím neschválil ani partner Zdeněk, který by se zřejmě nechtěl dívat na to, jak se jeho milovaná žena pere.

„Myslím si, že by mě zaprvé nezaplatili, zadruhé jsem seděla s přítelem a ptám se ho, jestli za pět milionů. A říkal, že v žádném případě,“ dodala Dominika Myslivcová, která v tento galavečer fandila Hance Gelnarové, se kterou byla v reality show Like House. ■