Alice Bendová prodává za 6,5 milionu svůj byt na Tenerife! Došly jí peníze? Sexbomba poprvé promluvila

Alice Bendová prodává svůj byt na Tenerife! Došly jí peníze? Sexbomba poprvé promluvila

Herečka Alice Bendová (49) prodává svůj byt na Tenerife. Okamžitě se vyrojily spekulace, že herečce došly peníze. Alice nám prozradila, jak to je. "Dáváme peníze dohromady, abychom koupili menší domeček. Jestli bude blíž oceánu nebo bude výš, to uvidíme podle ceny," řekla Super.cz Alice.

Na Tenerife má s partnerem byt, který mají jen pro sebe, další pronajímají. A právě jeden z investičních apartmánů nyní dává do prodeje za více než šest miliónu korun.

Alice většinou kupuje byt ve špatném stavu, který pak dá dohromady. Že se nyní zbavuje bytu, do kterého vložila spoustu energie, jí vůbec nevadí. "Když koupím byt, mám radost, že je ošklivý. Pak to zrekonstruuju a ono mě to pak už netěší. Asi mám ráda kůči," směje se Bendová.

O pronájmy i prodeje se snaží starat sama, reality ji baví. "Nejsem na to úplně sama. Nejde to na dálku. Mám tam kamarády Honzu a Lukáše, kteří se mi o to starají na místě. Bez lidí tam bych si ani nevrzla. Musí tam být lidi, kteří se o to starají, starají se o hosty. Bez toho to nejde. Každou chvíli se třeba něco rozbije, předávání klíčů, úklidy," dodala Bendová. ■