Alice Bendová letos oslaví 50. narozeniny. Prohlédněte si ji v bikinách a načerpejte fígle, jak na fotkách vypadat líp

Alice Bendová Foto: Se svolením A. Bendové

Herečka Alice Bendová (49) letos v listopadu oslaví velké jubileum. Málokdo by tipnul, že sexy Alici bude 50 let. V minulosti se Bendová svlékla pro Playboy, nahá se ukázala ve filmu Báječná léta pod psa.

Alice se pravidelně na svém Instagramu ukazuje v plavkách a dokazuje tak, že věk je jenom číslo. Stále má postavu, se kterou se může vesele chlubit. Jak ale sama říká, už to dávno není pohoda, a i focení má jasná pravidla.

"První věc je, že já se v plavkách nikdy neukazuju celá," řekla Super.cz s úsměvem Alice. "Nejde to. Už to prostě nejde," dodává s tím, že za léta v branži dobře ví, jak se vyfotit, aby to dobře vypadalo.

"Jasný je, že už se fotím jen do půl těla. To je první pravidlo. A pak mám samozřejmě své fígle, spoustu fíglů, aby to dobře vypadalo. Hlavní je vědět, jak dát ruce, aby se odstranily například špíčky v podpaží, aby ruce vypadaly líp. A taky úhel. Seshora to vždycky vypadá líp," dodala se smíchem Bendová. ■