V srpnu porodí třetí dítě! Takhle to sluší těhotné Hadašové v 7. měsíci těhotenství. Dočká se po dvou dcerách syna?

Lucie Hadašová Super.cz

Modelka Lucie Hadašová (36) je potřetí těhotná. Bývalá královna krásy v srpnu porodí dalšího potomka a po dvou dcerách se s manželem, hokejistou Jaroslavem Bednášem (46) dočkají syna. "V plánu úplně nebylo, ale je to tady," řekla Super.cz Lucie.

Jméno zatím vybrané není, jasné už je, že to nebude po otci Jaroslav. "Jméno vybrané ale nemáme. Udělala jsem chybu, že jsem uzavřela úmluvu, když jsem čekala holky, že když bude kluk, vybere jméno on. Netušila jsem, že ten kluk fakt přijde. Ale Jarda stejně jako manžel nebo jeho otec to nebude," směje se modelka.

Zatím přibrala devět kilogramů. "Před sebou mám ještě tři měsíce, je to náročnější. Chtěla jsem se vyvarovat přibrat hodně kilo, protože pak to shazovat je hodně náročné. Ale nepodařilo se, jsem na váze, na které jsem druhou dceru už rodila," krčí rameny.

Nyní už dává dohromady výbavičku. "Pár věcí mám. Postýlku, kterou máme, už využilo devět dětí, byla popůjčovaná, tak snad nebude ještě rozvrzaná. Kočárek ten se kupuje, protože růžový ideální není a ještě musím protřídit hadříky," dodala Lucie na dětském dni v Ůstavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

I třetího potomka bude rodit zde a opět to bude císařským řezem. "Mám za sebou dva círaře, třetí je jasný," dodala. ■