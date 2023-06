Veronika Kopřivová opět frnkla k moři: Břicho jako skála vystavuje tentokrát v Řecku

Veronika Kopřivová Foto: archiv V. Kopřivové

Je to pár týdnů, co si Veronika Kopřivová (32) užívala v exotice. S dcerkou Ellinkou a jejím partnerem Miroslavem Dubovickým vyrazila do Mexika. Po příletu modelka s holčičkou oslavila její druhé narozeniny, ale v Česku se příliš dlouho nezdržela.