Na Roland Garros se rvala o titul! Karolína Muchová patří mezi největší tenisové kočky. Takhle jí to sluší v bikinách

Karolína Muchová Super.cz

Karolína Muchová, tenistka, která patří k nejlepším u nás může dnes přepsat historii a stát se třetí českou šampiónkou grandslamového turnaje Roland Garros. Před ní to dokázaly jen Hana Mandlíková a Barbora Krejčíková. Karolína dnes ve finále v Paříži vyzve světovou jedničku, Polku Igu Šwiatekovou.

Kdo je Karolína Muchová? Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce je velký talent nejen tenisový. Hlavu si čistí hrou na kytaru. Jak sama říká, je samouk, ale jde jí to skvěle. "Je to spíš koníček. Nejsem profesionální hráčka na kytaru. Sama si brnkám, když mám volno. Utíkám hraním od tenisu, je to pro mě zábava, relax," řekla Super.cz Karolína, která byla před dvěma roky hvězdou videoklipu písně Malý princ Zdeňka Hrubého (51). V klipu si nejen zahrála, ale také k písni nahrála kytarový part.

"Zdeněk má rád tenis, sám hraje, má dokonce trenérskou licenci. A přátelí se s mým manažerem Tomášem Peterou. Zkontaktovali jsme se a mně se ten nápad moc líbil," doplnila Muchová.

Co ještě o Karolíně nevíte? Momentálně je 178 centimetrů vysoká kočka nezadaná, žije v Praze, miluje kávu. Denně vypije čtyři šálky. A ve světě má jednu velmi slavnou kámošku. Přátelí se s hollywoodskou herečkou Rebel Wilsonovou, která hrála například ve filmech Noc v Muzeu, Podfukářky nebo Ladíme. ■