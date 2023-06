Tělo už není dokonalé a nikdy nebude. Blond moderátorka zpráv Kloubková promluvila o postavě a ukázala se v bikinách

Kristina Kloubková je ke své postavě hodně sebekritická. Super.cz

"Tělo není dokonalé a už nikdy nebude. Je mi, kolik mi je," řekla Super.cz Kristina s tím, že hlavní je vybírat oufity, ve kterých to není vidět. "Jsou to fantastické šaty, které všechno skryjí," prozradila s úsměvem Kloubková na charitativním galavečeru Helping Dolls, který moderovala.

Kristina byla krásně opálená, vrátila se akorát z dovolené. "Byli jsme poprvé v Egyptě, byla to rodinná dovolená. Bylo to super, bylo teplo, viděli jsme spoustu zajímavých míst. Jen přišla faraonova pomsta. Bylo to neplánované hubnutí do plavek," dodala s úsměvem. ■