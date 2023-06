Ukázala vnady i tetování! Takhle odvážná krásná Denisa Dvořáková dlouho nebyla

Denisa Dvořáková ukázala vnady i tetování Super.cz

Modelka Denisa Dvořáková (32) vynesla na akci pořádně sexy šaty. A měla co dělat, aby vše zůstalo skryto tak, jak má. "Jsem zvyklá nosit odvážnější šaty, člověk se musí jen víc hlídat," prozradila Denisa v modelu Lukáše Macháčka, který odhaloval její vnady.

Šaty nedovolovaly ani deko navíc. "Mají holá záda, dva rozparky, nedovolí nic. Tak ještě že žádný špíček nemám," usmívá se modelka, která si postavu udržuje hlavně sportem. "Miluju sport, běhání. I to jídlo, o to musím více běhat. Snažím si postavu držet," vysvětluje.

Denisa jako každoročně ozdobí filmový festival v Karlových Varech. Šaty už se ji šijí. "Už začíná příprava na Vary. Lukáš má volnou ruku, věřím mu. Ví, co mi sluší, co mám ráda. Nemluvím mu do toho," dodala. ■