Taková romantická slova tu ještě nebyla! Sara Sandeva vyznala lásku Jakubovi Prachařovi

Sara Sandeva s přítelem Jakubem Prachařem Foto: Archiv S. Sandevy

A Saru to rozněžnilo tak, že se Jakubovi vyznala na sociální síti. Pár si své soukromí střeží, málokdy přidávají společné fotky a že by veřejně mluvili o soukromí, to už vůbec ne. Tentokrát si Sandeva nemohla pomoci.

"Udělalo se mu volno. Mohl zůstat na Slapech, na rybách. To miluje. Místo toho zabalil kufr, koupil letenku a přiletěl, i když tak moc nemá rád létání. Za mnou. Je to láska. A já jsem do tebe čím dál větší blázen," napsala herečka a přidala společné snímky z Chorvatska. ■