Krásná vnučka Charlieho Chaplina se vdala. K oltáři jela na koni, svatebčané skončili v bazénu

Laura Chaplin se svými sourozenci Kierou (vlevo) a Spencerem. Profimedia.cz

Charlie Chaplin zplodil velkou rodinu, se svou ženou Oonou měl celkem osm dětí. Není divu, že po světě chodí už i mnoho jeho vnoučat. Tentokrát je středem pozornosti jeho vnučka Laura, která odmalička malovala portréty hvězdy filmového plátna a i dnes tuto zálibu miluje a vydělá si jí v přepočtu zhruba 276 tisíc korun za jeden obraz. Laura si poprvé vzala Etienna ve Švýcarsku, teď si své ano řekli ještě na druhé veselce ve Španělsku.

Svatební den zdokumentovala Lauřina sestra Kiera, modelka a producentka. Laura oblékla bílé šaty a svatební uličkou k oltáři se přemístila nejen po boku svého otce, ale také rovnou na hřbetě jednoho ze svých koní. „Moje sestra se tento víkend vdala za nejlepšího švagra, jakého si můžete přát. Na svatbě měla své přátele, rodinu, která přiletěla z celého světa a kterou jsme dlouho neviděli a samozřejmě všechny její mazlíčky: 3 psy a dva koně," napsala Kiera ke svatebnímu videu, kde zdokumentovala i zábavný konec šťastného dne.

„Dali jsme si skvělou večeři, následovala hudba od Spencera, první tanec s tátou a improvizovaná písnička od maminky. A nakonec ti, co vydrželi až do konce mejdanu, byli hozeni do bazénu,“ popsala událost Kiera. Laura svého slavného dědu nikdy nepotkala, ale zdědila po něm jeho perfekcionismus a také tvůrčí a umělecké geny. ■