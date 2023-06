V posteli jsem stydlivá a zhasínám, tvrdí Kim Kardashian. Před 16 lety ji přitom proslavilo erotické video a pak i Playboy

Kim během focení pro Playboy v roce 2012 Profimedia.cz

Na začátku epizody nazvané Everything Is My Fault (Všechno je moje chyba) vyrazila za přítomnosti televizních kamer na večeři s bývalým partnerem její starší sestry Kourtney Scottem Disickem. Kim a Scott, jenž je mimo jiné otcem všech tří dětí Kourtney, povečeřeli v podniku Il Fornaio a bavili se mimo jiné o nečekaném vztahu zpěvačky Cher a Alexandera Edwardse, jenž je o 41 let mladší. V době, kdy se natáčelo, jejich několikaměsíční románek ještě trval, ale začátkem května Cher potvrdila serveru E!News, že už s Alexanderem netvoří pár.

Když následně producent pořadu kladl Kim několik otázek, zaměřil se na poznámku Scotta, že si Cher možná zhasíná, na což mu Kim odvětila, že si u toho taky zhasíná. „Jsi ten typ dívky, co u toho zhasíná světla?“ zeptal se producent. „Tak nějak ano. Je to zvláštní. A pak dělám focení se stovkou lidí na place. Můžu jít ven a mít na sobě tanga, ale kdybys tam byl se mnou, je to jako: ‚počkej, nedívej se na mě! Zhasni světla‘,“ konstatovala Kims tím, že by se nejradši schovala pod dekou.

Není přitom žádným tajemstvím, že se Kim proslavila domácím erotickým videem, které uveřejnil po rozchodu s ní její expřítel zpěvák Ray J v roce 2007. Kim se následně soudila se společností Vivid Entertainment, která video odkoupila. Kim, která byla do té doby známá maximálně jako kamarádka Paris Hilton, si všiml i Hugh Hefner, který jí následně nabídl pózování pro Playboy, které Kim neodmítla. A zářná kariéra jedné z největších hvězd posledních patnácti let byla na světě... ■