Natáčení dramatu ho zlomilo. Spider-Man Tom Holland si po poslední děsivé práci musí dát roční pauzu

Tom Holland si po práci na náročné roli musí odpočinout. Profimedia.cz

Hvězda Spider-Mana asi netušila, že vzít si „na triko“ celý projekt rozhodně nebude procházka růžovou zahradou. Herec se navíc vrhnul na psychologické drama, které s ním skutečně zamávalo. Seriál Přeplněný pokoj vypráví příběh muže, který byl v roce 1979 zatčený po zapletení se do přestřelky v New Yorku a je natočen formou rozhovorů s vyšetřovatelkou, kterou ztvárnila Amanda Seyfried.

„Děsila mě představa, že budu hrát tuto postavu, a to je pro mě dobré, takže jsem řekl ano. Souhlasil jsem, že budu vyprávět příběh o narušeném duševním zdraví způsobeném traumatem. A poučit lidi o tom, jak šílené to může být a jak je vaše mysl mocná - může fungovat směrem k dobru i ke zlu. A to ve mně opravdu rezonovalo,“ řekl herec magazínu Extra s tím, že během natáčení se objevily emoce, které do té doby nezažil.

Tom Holland byl ale zároveň i producentem seriálu a musel řešit každodenní problémy při vzniku díla. „Opravdu jsem si to užil, ale ten projekt mě zlomil. Přišel čas, kdy jsem si říkal: ‚Potřebuji si odpočinout.‘ Zmizel jsem. Odjel jsem na týden do Mexika a strávil jsem nějaký čas na pláži. A teď si dávám roční pauzu, a to je výsledek toho, jak náročné to bylo.“

Herec se začal více vídat se svými přáteli a rodinou, určitě měl více času i na slavnou partnerku, herečku Zendayu, se kterou má velmi vážný vztah. A přišla také pro muže ne zcela tradiční zábava. „Kromě toho, že jsem hrál golf, jsem také jezdil do zahradního centra a kupoval a sázel rostliny a snažil jsem se je udržovat naživu,“ řekl o koníčku, do kterého se nedávno pustil třeba i Karlos Vémola. A jak to bude v budoucnu se Spider-Manem? Tom Holland zatím nechce být konkrétní, ale přiznává, že tuto roli ještě na hřebík nepověsil. ■