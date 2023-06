Neoblíbená účastnice Survivoru Nikola Čechová je po rozchodu opět zamilovaná: Bylo to magické setkání na Bali, svěřila se

Neoblíbená účastnice Survivoru Nikola Čechová je po rozchodu opět zamilovaná. Super.cz

I když už ji nevídáme na televizních obrazovkách, na práci si nestěžuje. "Pořád dělám ty svoje sítě, svoji značku, organizuju jeden festival, sem tam moderuji, teď budeme zrovna něco dělat s Milanem Peroutkou, tak jsem na to zvědavá. Ale nic zásadního se u mě pracovně nemění," vypočítala.

Novinku má ale v soukromí. "Mám novou lásku. Už jsou to čtyři měsíce," svěřila, Paradoxní je, že svého nového partnera poznala na Bali, to si ho ale prakticky nevšimla. K seznámení došlo až přes sociální sítě po jejím návratu. "My se totiž potkali na surfu, ale já si to nepamatovala. Až když jsme spolu byli, uvědomili jsme si, že jsme se potkali i tam. Řekla bych, že to bylo magické setkání," míní. Konkrétní, co se týče osoby svého partnera, ale být nechtěla. "Jelikož není z tohoto světa, tak si to držím sama pro sebe," vysvětlila.

Vrátili jsme se i k Survivoru, kde loni vypadla těsně před finále. "Novou sérii jsem bedlivě sledovala a přišla mi o trošku lepší než ta moje, protože tam byli lidi, kteří už tu hru trošku znali. Ale jsem ráda, že už jsem to sledovala z obýváku a nemusela jsem být na ostrově hladová. Bylo to super, i vítěz mi sednul, Tomášovi jsem fandila od začátku," prozradila a v našem videu srovnala i své zkušenosti s těmi, o nich vyprávěly další účastnice. Ať už šlo o psychiku, ztrátu menstruace nebo vypadávání vlasů. "Trvalo mi půl roku, než jsem se z toho dostala," uzavřela. ■