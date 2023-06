Natali Ruden: Život běží rychle, musíme se přizpůsobovat

Natali Ruden Foto: Seznam Brand Studio/Věra Křeháčková

Dnes jsme měli možnost strávit s vámi pracovní den. Nemohlo nám uniknout, jak dobrá jste řidička a bravurně ovládáte svůj vůz.

Děkuji. Řízení je pro mne nutnost, ale také hobby, vlastním DS 7 PLUG-IN HYBRID. V praktickém životě je tento vůz pro mne neocenitelný, absolutně vyhovuje mým estetickým hodnotám a potřebám pohodlí. Při mém způsobu života, pracuji stále v centru města, oceňuji, že mohu parkovat prakticky kdekoliv. Když si srovnám náklady na provoz mého DS a mých předchozích aut, vychází DS jednoznačně nejlépe.

Co je pro vás při výběru vozidla nejdůležitější?

Na vozidle oceňuji především moderní estetiku a spolehlivost.

FOTO: Seznam Brand Studio/Věra Křeháčková

Jak může podle vás design vozu ovlivnit jeho uživatele a jaký vliv může mít na jeho každodenní život?

Ve voze trávím hodně času a je pro mne důležité, abych byla obklopena estetickým a inspirujícím prostředím. Navíc potřebuji velký úložný prostor na převážení modelů, v tom je DS skvělý. Vyhovuje mi i v soukromí, byla jsem s ním v zimě na horách, jeli jsme osm hodin, ale uteklo to jako chvilka v tak komfortním interiéru a s tak skvělými jízdními vlastnostmi i na sněhu. Už teď se těším na letní dovolenou se synem Filipem. Přijede z univerzity v Manchesteru na prázdniny a uděláme si výlet po Evropě právě autem DS 7.

Jedna z vašich posledních autorských kolekcí se jmenuje Alchymie. Co chystáte dalšího?

Svět módy, stejně jako svět aut, je velmi rychlý, od Alchymie jsem už měla další pilotní kolekci inspirovanou létem. V únoru jsem objednala v Paříži nové látky a počátkem května už byla kolekce na světě. Život běží rychle, musíme se přizpůsobovat.

Ovlivňují nějak vaši tvorbu módní trendy?

Určitě, módní trendy a měnící se životní styl ovlivňují moji tvorbu, ale pořád mám svoji estetiku a představy o kvalitě svých modelů. Vysoká krejčovina, kterou nabízíme v našich modelech, rychle mizí ze života, ale my ji chceme udržet.

FOTO: Seznam Brand Studio/Věra Křeháčková

Jaký máte názor na spojení módy a automobilů? Lze vůbec tyto dva světy nějakým způsobem propojit?

Móda i automobily patří do užitkového designu, který nás denně obklopuje, je součástí našeho každodenního života a životního stylu. A pokud spojuje nejen praktické, ale i estetické hodnoty, obohacuje nás tím víc. Značka DS pro mne představuje kvintesenci mých estetických hodnot. Dokonce moje logo Natali Ruden a DS jsou si velmi podobné.

Jaké inovativní prvky vás na voze DS 7 PLUG-IN HYBRID nejvíce zaujaly? Které z těchto prvků byste ráda viděla také v módním průmyslu, pokud by to bylo možné?

Na vozech DS se mi jako návrhářce líbí estetické prvky, jako jsou krystalické ovladače nebo jemně tepané plochy z hliníku – vznikají takzvaným gilošováním, které má původ v hodinářském řemesle a využívá se na ciferníky luxusních náramkových hodinek. Oceňuji některé technologie, které slouží k bezpečnosti i pohodlnému cestování, například noční vidění, hlasové ovládání nebo skenování vozovky a následné přizpůsobování tlumičů každého kola, tak aby byla jízda úplně jako v bavlnce.

FOTO: Seznam Brand Studio/Věra Křeháčková

A určitě je to také samotný znak DS, který vypadá jako šperk, a navíc má linie graficky blízké mému logu. Krásná je také luxusní kůže Nappa v interiéru. To jsou všechno prvky, které lze v módě též využít, a já sama podobné nápady do svých modelů zapracovávám. A teď možná trochu science fiction. V mém voze si mohu pouhým pootočením krystalického ovladače vybrat režim jízdy komfort, sport, eko nebo do náročnějšího terénu režim 4x4, a tak by se mi líbilo vymyslet model, který by se dal nějakým rychlým trikem přetvořit z denního kousku do práce třeba na večerní toaletu nebo na výlet po městě.

Jakým způsobem vás ovlivnila cesta módním průmyslem? Dokážete si představit navrhovat design pro automobilový průmysl, například interiér vozu?

Design je design, musíte vidět skutečnost kolem sebe stejnýma očima. Samozřejmě velký rozdíl je v technologiích, ty si musíte osvojit. Bavilo by mě navrhovat šperky, mám ráda užitkový design. Mimochodem, spousta lidí si myslela, že design DS 7 jsem si navrhovala sama, taková je v tom symbióza.

Stálou klientkou Natali Ruden je i Věra Komárová, majitelka společnosti Dermacol

FOTO: Seznam Brand Studio/Věra Křeháčková

Řešíte nějak to, aby vaše působení v módním průmyslu mělo pozitivní dopad na planetu? Jaké kroky podnikáte, aby vaše kolekce byla udržitelná?

Velmi ráda používám přírodní materiály, a to vlnu či hedvábí. Vyhýbám se umělým tkaninám, které vznikají složitou chemickou výrobou. Umělé materiály nedosahují těch kvalit jako přírodní, spoustě lidí způsobují i zdravotní potíže, raději spolupracuji s přírodou než s chemií. ■