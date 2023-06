Takhle příšerně nikdy nevypadala: Martina Pártlová promluvila o filmové roli, svatbě s mladším partnerem i ruině, kterou koupila

Martina Pártlová promluvila o filmové roli Super.cz

Povídání jsme začali u filmu, kdy ztvární nepříjemnou vrátnou v pokračování příběhu psího hrdiny Gumpa. "Přála jsem si být co nejhnusnější, tak mi tvůrci filmu vyšli vstříc. A asi to bude ještě horší, než to vypadalo na kostýmové zkoušce. Přála jsem si i knírek," prozradila.

"Moje role by měla být protivná herdek baba a nejdřív jsem měla opravdu radost. Teprve pak jsem si uvědomila, že vlastně není moc lichotivé, když hledají takový typ a zavolají mně. Tak snad ve mně cítí ten herecký potenciál," krčila rameny zpěvačka, s níž jsme v našem videu probrali i to, jak vnímá, že její domovská kapela Čechomor vytvořila nový projekt s Lucií Bílou.

Zabrousili jsme i do soukromí, když nás zajímalo, zda Martina s partnerem, s nímž má dceru Stellu, plánují do budoucna i svatbu. "To je spíš otázka pro Pepu, ale zatím to nemáme v plánu. Myslím, že dítě je větší závazek než svatba," míní. Teoretickou představu, jak by měla svatba vypadat, ale má. Byl to prý spíš takový fesťák. Ale váhají i z finančních důvodů.

Hodně peněz totiž spolkne rekonstrukce chalupy, která připomíná spíš ruinu, kterou Martina koupila a konečně získala i stavební povolení. "Poté, co koupila ruinu Veronika Arichteva, tak jsem si řekla, že nějakou musím mít taky. Ta moje je tedy ještě větší ruina, takže jsem zvítězila. Mělo by se na tom začít pracovat, těším se, ale na to financování už méně," připustila Martina, která má přitom krásný dům, takže by chalupu ani nepotřebovala. Chce ji ale prý hlavně kvůli rodině, která se k ní domů na návštěvu nevejde. ■