Michal Nesvadba se vyjádřil ke vstupnému na jeho velkolepou show: Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde

Michal Nesvadba Foto: se souhlasem M. Nesvadby

„Avizovaná show, která nese název Michalův poslední příběh aneb Záhada mizejících hraček, je vyvrcholením mé celoživotní práce pro děti. Projekt je na světě 5 let. Nejdříve nás zastavila pandemie a pak pomalu se rozjíždějící chuť jít za kulturou. Vzhledem k tomu, že po 23 letech, nyní v červnu, končím v pořadu Kouzelná školka, je show dárkem i rozloučením s mými "všemi dětmi", které na pořadu vyrostly,“ svěřil se Michal Nesvadba, kterého reakce některých rodičů mrzí.

„Dnes už mě sledují děti těch dětí a možná i jejich děti. Za 23 let jsem napsal 1150 originálních scénářů Kouzelné školky, které se neopakovaly. To je 8050 minut. Přepočteno na průměrný dvouhodinový celovečerní film, mám tedy za sebou scénáře na 67 filmů. Teď jsme konečně tady a spojilo se to s mým odchodem z Kouzelné školky. K napsání příběhu tohoto velkého formátu mě vedla myšlenka, dát dětem něco výjimečného a velkolepého ve stylu amerických show,“ prozradil bavič, který na velkolepé show pracuje několik let.

Děti se tak mohou těšit na něco, co tady ještě rozhodně nebylo. Podívaná plná barev a světel, která nejednoho diváka dojme. Michal Nesvadba nebude na scéně sám. Pro děti připravuje komplexní podívanou plnou dalších vystupujících. „40 účinkujících, 100 originálních kostýmů, nafukovací dekorace a kulisy, obrovská LED plocha, sportovní výkony a oblíbené postavičky. Poprvé a naposledy dovezu dětem naživo skřítky Františka a Fanynku, o které si říkaly na každém mém představení. Nebylo to tak jednoduché, protože se na ně vztahují licence a autorská práva z České televize a to taky něco stojí,“ řekl Michal Nesvadba s tím, že veškeré přípravy, honoráře vystupujících, ale třeba i licence na Františka a Fanynku něco stojí.

Divákům nabídne také vystoupení zkušených sportovců a nebude chybět ani lepicí páska. „Napětí a adrenalinový zážitek dodají pohádkovému příběhu sportovci, mistři světa a Evropy na freestyle koloběžkách, kolech a inlinech, kteří předvedou mistrovské kousky na rampách, kde se ukáží v nezvyklých rolích skřítků,“ prozradil Michal Nesvadba, který k sobě přizval ty nejlepší z nejlepších.

Obrovská show bude ojedinělým zážitkem. Nebudou chybět světelné kostýmy, které má pod taktovkou skupina Pyroterra. „A samozřejmě se objeví charakteristická lepicí páska, vynálezy z ní, a dokonce i kostýmy,“ řekl bavič a mim s tím, že celá show je připravená právě do rozměrů velké haly. „Divadla ani kulturní domy nestačí. Aby všechny děti dobře viděly, jsou v prodeji pouze místa s dobrým výhledem. Všimněte si, že neprodáváme celou halu! A tady narážím na nechvalné téma okolo vstupenek, které rozvířilo vody sociálních sítí. Naše cílová skupina jsou děti. Ale máme stejné podmínky, jako všichni organizátoři, nabízející akce pro dospělé. Stejné nájmy, stejné náklady na techniku a servis,“ dodal závěrem Michal Nesvadba, který chce, aby každý divák dostal nezapomenutelný zážitek na celý život.

„Dovolím si říct, že dětské představení je mnohem nákladnější, protože dítě musíte zaujmout. Nespokojí se s jednou kulisou a jedním hercem. Jednou kouká vlevo, jednou vpravo nebo nahoru a všude ho musí něco bavit. Děti jsou nejnáročnější, ale také nejvděčnější diváci. Proto velkolepá, nákladná show. Takovou, jakou si děti zaslouží. Ano, vstupenky mohou být pro rodinu velkým zásahem do rodinného rozpočtu, ale právě proto chci nabídnout nezapomenutelnou show, která bude stát za to. Kdo bude chtít a může, tak přijde a já udělám vše proto, aby byli spokojeni a odcházeli se zážitkem na celý život," dodal závěrem Michal Nesvadba, který se na každého diváka velmi těší. „Moc se na všechny těším. A kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde. Já si však stojím za svou prací a děkuji všem, za jejich neskutečnou podporu a vyjádření, která mi posílají. Komentáře na mém Instagramu mluví za vše," řekl bavič.