V 99 letech zemřela jedna z posledních hvězd stříbrného plátna Noreen Nash, hrála i s Deanem

Noreen Nash Profimedia.cz

Mezi nejznámější role Noreen Nash patřila texaská farmářka z bavlnářské plantáže Becky Devers z dramatu Muž z Jihu z roku 1945 či Frances Henderson ve westernu Lesleyho Selandera z roku 1958 s názvem The Lone Ranger and Lost City of Gold.

Herečku, která by v dubnu oslavila sté narozeniny, objevil agent Louis Schurr, když večeřela v oblíbené restauraci Brown Derby v Hollywoodu. Objevila se rovněž ve snímcích jako Cesta ke hvězdám, Rudý hřebec, Phanton from Space či We’re Not Married! vedle Marilyn Monroe. Její prvotinou byla Girl Crazy z roku 1943 s Judy Garland. Kariéru ukončila v roce 1962 a následně napsala několik knih.

Nash byla dvakrát vdaná, nejprve za lékaře Leeho Siegela, jehož si vzala v roce 1942 po měsíční známosti. Měli spolu dva syny – spisovatele a univerzitního profesora Leea Siegela Jr. a kardiologa Roberta Jamese Siegela. Byli spolu až do Siegelovy smrti v roce 1990. Roku 2001 se provdala za herce Jamese Whitmorea, stala se jeho čtvrtou a poslední ženou. Byli spolu rovněž do jeho smrti v roce 2009. ■