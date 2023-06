Hanku Gelnarovou čeká po Survivoru další výzva: Ženská terminátorka míří do klece na pořádnou štípanou

Hostem pořadu Superchat byla Hanka Gelnarová Super.cz

Influencerka a účastnice Survivoru Hanka Gelnarová se utká pod organizací Clash of the Stars v dalším zápase. Už jen proto, že ve své minulé bitvě ukončila soupeřku do dvaceti sekund, je tentokrát velkou favoritkou na výhru. Fanoušci si na ni dokonce vsadili téměř milion korun.

„Vím, že jsem dala do přípravy maximum. Absolvovala jsem dvou fázové a někdy i tří fázové tréninky. Byl i brek, modřiny a už jsem nechtěla, ale trenér mě vždy donutil, že musím, protože se to blíží. Omezila jsem kamarády rodinu a soustředila se jen na tréninky. Od trenérů jsem tentokrát fasovala větší bomby, protože se vědělo, že bude Satnady těžší soupeřka. Nebylo to úplně lehké, ale jsem spokojená a ukážu to nejlepší, co dokážu,“ svěřila se Hanka v Superchatu s tím, že mezi ní a soupeřkou nepanuje žádný osobní spor, jak je to mu často zvykem.

„Neměly jsme nikdy žádný spor a ani jsme to nechtěly rozjíždět. Chceme ukázat nějaký sportovní výkon, ať se mají lidé na co koukat, na nějakou ženskou štípanou,“ řekla influencerka ke své soupeřce.

Půvabná Hanka, která zazářila také v reality show Like House prozradila, co byl její původní hnací motor, se v kleci Clash of the Stars utkat.

„Byla to pro mě nová příležitost a zážitky. Po Like Housu jsem se sebou nebyla spokojená, přibrala jsem dost kilo a říkala jsem si, že tady budu muset do určitého data zhubnout a něco se sebou dělat. Dost jsem tedy zhubla a nabrala sebevědomí. V tomto sportu si věřím a velmi mě baví. Finanční ohodnocení je také skvělé, nebudu lhát. Když to spojím vše dohromady, tak je to skvělá příležitost,“ dodala Hanka Gelnarová. ■