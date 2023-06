Monika Binias ve Výměně manželek? Šla bych minimálně za 700 tisíc, Ornella by měla z ostudy kabát

Monika Binias reaguje na slova své dcery Ornelly Koktové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Podle mě ti rodiče doteď nepochopili, že nejcennější komodita je čas. A ta rodina. Oni to nepochopili, oni si furt myslí, že prachy jsou nejvíc,“ řekla Ornella v pořadu, kde také promluvila o „tvrdém“ stylu výchovy její matky Monika Binias (50), se kterou delší dobu není v kontaktu.

Sama Monika Binias se na tento díl Výměny manželek nedívala a ani dívat nebude.

„Neviděla jsem to a ani se koukat nebudu. Myslím si, že by mě vůbec nic nepřekvapilo, Ornella je velký Hans Christian Andersen. Ale baví mě, že Výměna manželek nebyla o výměně manželek, ale o mně,“ svěřila se Monika Binias pro Super.cz s tím, že si spíš myslí, že byla na své dcery příliš mírná.

„Myslím si, že jsem udělala ve výchově jedinou chybu, byla jsem příliš kamarádská, benevolentní a hodná. Člověk potom dopadne tak, jak dopadne. Dá se dohledat, že jsem byla Ornelle oporou přesně do doby, kdy to potřebovala a získala Pepu Koktu. Když mě nepotřebovala, tak se její zájem zmenšoval,“ svěřila se Monika, která podržela Ornellu s manželem i v době, kdy na tom byli špatně.

„Byli na tom špatně a měli se vystěhovat ze svého posledního bydliště před natáčením Štik. Původně jsem dostala tuhle nabídku od Primy já. A ve svém zájmu jsem svůj projekt změnila na Štiky, abychom se měli všichni dobře. V tu dobu Ornella nabyla definitivně dojmu, že mě nepotřebuje, a tím to skončilo,“ zavzpomínala Monika, která nesouhlasí s tím, že by neměla zájem o svého vnuka Quentina.

„Dovolila jsem si ten luxus, že jsem začala žít svůj vlastní život, nejen život svých dětí, což mi nebylo zapomenuto. Přesto jsem Quentina hlídala, jak to šlo, dokonce jsme kvůli Charlottě v kontaktu a já několikrát nabízela hlídání. Tam pak začne, že ne a jaká jsem. Jak se říká, stokrát opakovaná lež se stává pravdou,“ prozradila známá blondýnka s tím, že by si člověk měl vždy vyslechnout obě strany, než udělá nějaký závěr. Pokud by byla ona sama ve Výměně manželek, tak by si zřejmě diváci sedli na zadek.

„Ornella a Pepa mohou být rádi, že bych nikdy nepřijala nabídku Novy. Abych odhalila takové soukromí a šla tam s tím, že řeknu, jak to vše opravdu bylo, tak by to muselo být od 700 tisíc nahoru, protože by měla Nova s prstem v nose vůbec nejsledovanější díl Výměny manželek, který kdy byl natočený. Vyvracela bych jednu její lež za druhou argumenty, které byly řečené a napsané. Měli by z ostudy kabát, a to do slova a do písmene,“ dodala Monika Binias, která žije se svým manželem spokojený život za hranicemi Česka. ■