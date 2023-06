Lela Ceterová o zpackané plastice zadku: Bylo to akutní, podstoupila jsem i částečnou liposukci

Lela Ceterová promluvila o plastice a ukázala nové pozadí. Foto: Super.cz/se souhlasem Lely Ceterové

"Moje pocity po velmi náročné 6,5hodinové operaci jsou smíšené, protože na to, že mě tak dlouho operovali, jsem vůbec nezvracela. Po narkóze mi vždy bývá extrémně zle, čehož se nejvíc bojím. Toto pro mě bylo velké překvapení,“ svěřila se Lela na sociálních sítích, kde také prozradila, že si nechala opravit jizvu po dvou císařských řezech a podstoupila částečnou liposukci.

„Po operaci jsem už po pár hodinách musela začít chodit, protože je důležité, aby se tělo dostalo co nejrychleji do normálu. Přiznávám, to bylo mnohem těžší než po císařském řezu. Na konzultaci s panem doktorem jsme se shodli, že by bylo také vhodné opravit jizvu po dvou císařských řezech. Bohužel se mi nad jizvou udělal převis kůže a ani cvičením mi tento převis nezmizel. Dá se to chirurgicky upravit, čímž se docílí sexy bříška,“ svěřila se manželka Karlose Vémoly s tím, že měla své pozadí v opravdu špatném stavu.

„Oprava mého pozadí byla opravdu akutní, protože jsem to měla ve velmi špatném stavu. Bohužel to bylo způsobené špatnou předcházející plastikou zadku. Kromě implantátů jsme se s doktorem dohodli, že uděláme také částečnou liposukci, když se mi nepodařilo přibrat tolik, kolik jsem měla a neměla jsem moc tukových buněk. Doporučil mi, že bych měla přibrat minimálně šest kilo, aby mi mohl udělat BBL. Přibrat na toto číslo se mi ale nepodařilo,“ vysvětlila maminka dvou dětí, která i tentokrát pěje chválu na tureckou kliniku, pro kterou se rozhodla.

„Bylo to pro mě to nejlepší rozhodnutí. Turci jsou mnohem vyspělejší, co se týče celkové medicíny, nemluvě o plastické a estetické chirurgii,“ dodala. ■