Gabriela Partyšová slaví 45. narozeniny: Na party se pochlubila sestrou a rodiči, kteří jsou spolu 49 let

Gabriela Partyšová slaví 45. narozeniny. Super.cz

My jsme se s moderátorkou Života ve hvězdách potkali jen pár dní před narozeninami. „Původně jsem si říkala, že je to pro holku taková poslední oslava toho, kolik mi je. Nevím, jak to mají padesátnice, trochu se toho hrozím, ale asi to bude taky fajn. Záleží na tom vnitřním rozpoložení. Zvolila jsem zahradní party, bude tam partner a jeho přátelé, moji rodiče, syn, sestra, bude to v komornější náladě,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která se pochlubila snímky z rodinné oslavy.

Na party tak vedle přítele nechyběla ani sestra Monika s dětmi Dominikem a Kristýnou, ale ani její rodiče, kteří v ten večer oslavili 49 let společného života. Na večírku zpívala Olga Lounová (42), která na party dorazila se svou rozkošnou dcerkou, a Gábina neodolala a holčičku si musela pochovat. V rozhovoru nám také prozradila, že to, že nemá víc dětí, je jediná věc, kterou by na svém životě změnila.

„Vždycky jsem chtěla mít dvě nebo tři děti, to mě mrzí, že nemám, ale zase věřím v osud a vesmír nám nabízí to nejlepší, co pro nás má. Co se týče dětí, mě vždy mrzelo, že nemám druhé. Ale chlapy bych nechala. Ti mě naučili skvělé věci,“ dodala se smíchem Gabriela. ■