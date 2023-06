Veronika Žilková a Martin Stropnický se rozvedli. Dohodu podepsali na zídce u plotu

Veronika Žilková podepisuje dohodu s Martinem Stropnickým. Foto: CNN Prima News

Herečka Veronika Žilková (61) a diplomat Martin Stropnický (66) se oficiálně rozvedli. Rozvod dosud nebyl uzavřen, protože neměli vyřešenou péči o dceru Kordulu. To se však ve čtvrtek odpoledne změnilo. Před budovou soudu podepsali dohodu. A to hodně nezvykle - u plotu Justičního paláce v Praze Na Míčankách.

„Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já. Zaprvé nemám peníze na právnické zastupování, zadruhé mě to celé traumatizuje. Kordulka navíc brzy oslaví osmnácté narozeniny, a pokud bych soud neukončila a neustoupila návrhům, mohla by tu stát proti svému otci. Její tatínek se rozhodl investovat do nové partnerky a nové rodiny a nových dětí,“ řekla Žilková v pořadu ShowTime na CNN Prima News s tím, že podepsání dohody bylo nakonec výhodné pro Martina Stropnického, ale Žilková je ráda, že už má rozvod za sebou.

Herečka žila se Stropnickým osmnáct let, z toho čtrnáct let byli manželé. Žilkové teď nic nestojí v cestě, aby svého kamaráda Josefa Holomáče označila za svého přítele. Hudebník Argemy se totiž nedávno také rozvedl. „Všem vysvětluji, že je to BFF nejlepší friend, vy jste si vymysleli slova partner,“ říkala ještě nedávno Super.cz Žilková s tím, že dokud nebude rozvedená, partnera mít nebude. ■