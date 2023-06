Hvězda muzikálu Hairspray v 54 letech přijala své tělo a vyfotila se nahá ve vaně. Její obdivovatelky pláčou dojetím

Ricki Lake se ukázala v rouše Evině. Profimedia.cz

Ricki Lake se proslavila jako herečka a také nejmladší moderátorka vlastní talk show, která se začala vysílat, když jí bylo pouhých 24 let. Celý svět ji ovšem zná hlavně z muzikálové komedie Hairspray z roku 1988, kde si zahrála hlavní roli Tracy Turnblad. Objevila se ale také ve filmech Podnikavá dívka nebo Cry-Baby. V soukromém životě měla na pana dokonalého štěstí až do třetice. Poprvé byla deset let vdaná za ilustrátora Roba Sussmana, který je otcem jejích dvou dospělých dětí, Mila (23) a Owena (19). Podruhé pojala za manžela návrháře šperků Christiana Evanse, který dva roky po jejich rozchodu spáchal sebevraždu kvůli bipolární poruše. Jejím současným mužem je právník Ross Burningham, kterého si Ricki vzala v lednu loňského roku.

Právě on je s největší pravděpodobností autorem fotografie, na které je herečka vyfocena tak, jak ji pánbůh stvořil, ve vaně s lesem v pozadí. „Rossi, s tebou je každé dobrodružství neskutečnou zábavou,“ odkázala se v popisku k fotce na manžela. Ke snímku, ze kterého vyzařuje pozitivní energie, ale Ricki napsala i to, že v 54 letech prožívá nejlepší dny svého života. „Jsem vděčná za všechno, co se muselo stát, abych se sem dostala. Tohle je místo naprostého sebepřijetí a sebelásky,“ dodala také herečka, jejíž příspěvek fanynky ocenily.

„Z tohoto příspěvku mám slzy v očích! Děkuji za sdílení vaší cesty! Dáváte mi naději, že tohle není konec, ale místo toho mohu také najít mír a pochopení uvnitř,“ napsala jedna z fanynek. „Nedokážu vysvětlit, jak moc tě zbožňuji,“ přidala se jiná. „Jen se stále zlepšuješ a zlepšuješ, dámo,“ píše třetí. Lidé na příspěvku chválí i přirozené šedé vlasy herečky. Ta celý život trpí poruchou, kvůli které jí padají vlasy, a před několika lety si dokonce oholila hlavu. Teď se ale opět pyšní bujnou kšticí. ■