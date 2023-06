‚Nejelegantnější žena světa‘, o které jste asi nikdy neslyšeli. Matku katarského emíra přirovnávají k Jackie Kennedy

Sheikka Moza bint Nasser Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na tuto dámu byly upřeny zraky naposledy během nedávné svatby jordánského prince Husajna a Rajwy Al-Sajf, kde vystřídala hned několik úchvatných modelů. Je zároveň jednou ze tří manželek bývalého katarského emíra Hamada bin Chalífa Ál Tháního a platí za jeho ‚veřejnou‘ manželku, která absolvuje většinu společenských povinností. Další dvě jeho ženy jsou ‚neveřejné‘. Celkem má se všemi třemi manželkami dohromady 24 potomků.

V roce 2015 byla Sheikka Moza uvedena do síně slávy nejlépe oblékaných osobností magazínu Vanity Fair, ale v nejrůznějších žebříčcích nejvlivnějších žen či arabských osobností se objevuje pravidelně. Jeden z jejích fanouškovských účtů na Instagramu čítá na 318 tisíc sledujících.

Britský Daily Mail zároveň uvádí zajímavost, že její rodina vlastní více nemovitostí v Londýně, než britská královská rodina. Mimo jiné například i londýnský Shard - nejvyšší mrakodrap ve Velké Británii, obchodní dům Harrods či tamní olympijskou vesnici.

Ač asi každého napadne, že se o její garderobu stará početná skupina odborníků, není tomu tak. Moza prozradila deníku Financial Times, že nemá stylistu, protože by nenašla nikoho, kdo by rozuměl tomu, co chce.

„Je to moje duševní očista. Když jsem vyčerpaná, jdu do své šatny a procházím své skříně a snažím se věci zkombinovat,“ sdělila s tím, že její styl respektuje tradice, ale snaží se být zároveň moderní a praktická. ■