Andrea Bezděková reaguje na drsné obvinění Martina Konečného ze Survivoru! Tohle mu vzkazuje

Modelka Andrea Bezděková (28) promluvila o tom, jak to bylo s kartáčky na zuby, které měly podle druhého nejúspěšnějšího muže Survivoru Martina Konečného na opuštěném ostrově některé celebrity tajně k dispozici.

"Pět šest lidí mělo k dispozici zubní kartáček. Andrejka, Pepa, Kulhy, ten měl zánět, Johanka měla zlomený zub a Karolína. Hlavně Hrdinové. Ti, co měli rovnátka, ti dostali kartáček. Když jeden má zubní kartáček, tak proč ho neměli všichni?! To mě štvalo, ta nespravedlnost. Někdo mohl, někdo ne. Jeden měl povoleno si vyčistit zuby, druhý ne. To je obrovsky nefér," postěžoval si Martin Konečný v živém vysílání moderátorovi Survivoru Ondřeji Novotnému (45).

"Nelíbí se mi, že vytahuje věci, které by měly zůstat na ostrově. Měl by respektovat smlouvu. Ale když se na to ptáš, kartáčky měli ti, kteří měli rovnátka. Kvůli hygienickým důvodům. Hloupý ten, který přijel bez rovnátek," řekla Super.cz s úsměvem Andrea, která reagovala i na osočení, že ona, i bez rovnátek, zubní kartáček k dispozici také měla.

"Neměla jsem rovnátka, tudíž jsem neměla kartáček," upřesňuje.

Proč to podle ní Martin vytahuje? "Samozřejmě jsme měli nějaký prostor Marťase poznat. Byť ve své zralosti udělal mílové kroky, i tak má nějaké mezírky. Vše říká bez skrupulí a nepřemýšlí o následcích," dodala Bezděková na přehlídce módního návrháře Lukáše Macháčka. ■