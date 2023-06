Tuhle kočku sleduje přes půl milionu lidí! Takhle vypadá Čechovietnamka v zatraceně sexy modelu

Takhle vypadá Čechovietnamka v zatraceně sexy modelu Super.cz

Bé Hà Nguyen, které nikdo neřekne jinak než Míšo, je influencerka, kterou sleduje přes půl miliónu lidí. Její rodiče pocházejí z Vietnamu, ale narodila se v Čechách. "Bé Hà je Čechovietnamka, která miluje život, módu, a hlavně jídlo. To jsem já," popisuje se sympatická brunetka.

"Narodila jsem se na severu Čech. Můj tatínek přijel v devadesátkách a pracoval ve Škodovce. Nemohl tady ale najít vhodnou partnerku, tak ji odletěl najít do Vietnamu. Trošku to bylo jako domluvený vztah. Maminka věděla, že přilétá nějaký Vietnamec z Evropy, což je super nálepka. Za dva týdny se brali," prozradila Super.cz.

Jako influencerka patří k nejúspěšnějším. Čím to je? "Jsou tam dva klíčové prvky, konzistence a autenticita. Jsem tady deset let, za tu dobu jsem byla super autentická, moji sledující to věděli a zůstali se mnou doposud," vysvětluje.

Miluje módu a má obří šatník. Přesto si spoustu outfitů půjčuje. "Mám hodně plný šatník. Když jdu na nějaké zajímavé eventy jako je tento, tak si vypůjčím extravagantnější kousky, které bych znovu třeba nevzala. To je i tento případ," dodala na módní přehlídce Lukáše Macháčka, kam vyrazila okouknout nové modely. ■