Vám nemůže být 54! Jennifer Aniston nejdřív ukázala šediny a teď fanoušky ohromila vysekaným a ohebným tělem

Jennifer Aniston Profimedia.cz

Tahle holka má sice šediny, ale stará rozhodně není. To jako by se snažila svým sledujícím říct Jennifer Aniston, která je na sociální síti velmi aktivní. Její obdivovatelé si určitě vzpomenou, že si účet na Instagramu vytvořila teprve v roce 2019 a už svými prvními příspěvky lámala rekordy. Lidé herečku milují a ona jim za to na oplátku ukazuje střípky ze svého každodenního života. Nedávno ocenili její odvahu ukázat se s šedivým pramenem vlasů a teď je tu další překvapení. Svým dvaačtyřiceti milionům fanoušků předvedla svou luxusní postavu.

Herečka vyzkoušela speciální metodu posilování, která evidentně nese své ovoce, a tak se neváhala při jednom z tréninků nechat natočit. Sestřih její dřiny se pak stal hitem internetu a lidé jsou nadšení. Jen ukázala nejen své viditelné břišní svaly, ale také i to, jak je ohebná.

„Dobrý bože, Jennifer, jak můžete být stále krásnější a krásnější?“ zní například jeden z komentářů. „Vaše tělo je cíl pro všechny. Nikdy jsem neviděla takové svaly na břiše,“ přidává se další hlas. „Děláte si ze mě srandu? Vám nemůže být 54,“ píše jiná fanynka. Herečka tak svým sledujícím neustále přináší inspiraci a motivaci do jejich životů. Otázkou je, jestli se někdy v budoucnu také pochlubí třeba i svou láskou, kterou by jí jistě všichni velmi přáli. ■