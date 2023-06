Dekolt, jaký svět neviděl. Německá krasobruslařka na červeném koberci překvapila šaty se „sideboob“ efektem

Vanessa Bauer Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vanessa Bauer dříve účinkovala jako krasobruslařka na výletní lodi. V roce 2017 se ovšem přesunula do Londýna, kde se proslavila v show Dancing on Ice. Od té doby si vytvořila značnou fanouškovskou základnu a svým sledujícím dává nahlédnout jak do svého profesionálního, tak i soukromého života plného neustálého cvičení. Sama se v minulosti nechala slyšet, že její život je svátkem a nepotřebuje nic jiného než tvrdou práci a zdravé jídlo.

Teď krasobruslařka dorazila na londýnskou premiéru Transformers, a pokud se dá v dnešní době vynést ještě něco originálního, povedlo se to právě Vanese. Zvolila dlouhé černé šaty s vysokým rozparkem a hlavně vrchním dílem, který sestával ze čtvercového kusu látky uchyceného na jejím hrudníku. Zatímco zepředu tak mohl model vypadat relativně obyčejně, z boku vytvořil efekt takzvaného „sideboob“, a sportovkyně tak nechala částečně nahlédnout na své vnady, čímž potěšila nejen přítomné fotografy, ale určitě i tisíce svých fanoušků. ■