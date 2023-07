Vystačí si se starými hity a převzatými písničkami: Pavel Vítek vysvětlil, proč nechystá žádnou sólovou novinku

Pavel Vítek vysvětlil, proč nechystá žádnou sólovou novinku. Super.cz

Sám se na koncertě už objevuje jen sporadicky, protože většinu vystoupení má se seskupením 4 Tenoři. "Už si skoro připadám opuštěný, když jsem na jevišti sám," smál se Pavel Vítek (60). "Ale když jsem sám, zpívám svoje stěžejní hity," vysvětloval zpěvák, který už vystupuje osmatřicet let.

Jeho vystoupení se tak neobejdou bez hitů jako Má svůj den anebo Mám rád vůni tvé kůže. "A také Modlitba, což je smutná, ale zároveň krásná a romantická píseň. Vyplatilo se mi i to, že jsem asi před deseti lety začal dělat covery jako Povídej, Nádherná anebo Veď mě dál, cesto má. Publikum to vyžaduje a mě to baví," dodal.

Nás zajímalo, zda má v plánu do svého repertoáru přidat nějakou novinku. "Plánoval bych, ale teď jsem tak zaneprázdněný účinkováním se 4 Tenory a plány, které máme, protože už vyprodáváme rok 2025, tak si říkám, že to musí chvilku počkat. Tak budu muset vydržet třeba do sedmdesáti a pak uděláme velký mejdan s novými písničkami," uzavřel s úsměvem. ■