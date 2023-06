Na módní show dorazila s ortézou na obou rukou: Kráska Veronika Chmelířová si přivodila nepříjemné zranění

Veronika Chmelířová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Mám zánět šlach, setkala jsem na chalupě trávu a takhle to dopadlo,“ svěřila se před samotnou přehlídkou Veronika Chmelířová. „Na show si ortézy samozřejmě sundám, na tu chvilku se to dá vydržet,“ řekla modelka, která měla ortézy na rukou do poslední chvilky.

K modelům, které předváděla, je nakonec sundala a diváci si rozhodně ničeho nevšimli. Modelka před hosty nastoupila v sexy průhledném modelu, ve kterém okamžitě poutala pozornost. Na přehlídce se stihla převléknout hned do několika šatů a jako profesionálka celou show odchodila. ■