Pyšný taťka Martin Dejdar. Pochlubil se dcerou maturantkou, která jako by mu z oka vypadla

Martin Dejdar s manželkou a dcerou Sárou Foto: archiv M. Dejdara

„Je to rychlejší, než si myslíte. Nejen, že jí je už 18, ale je i chytrá. Inu, celá maminka. Sáro, jsi skvělá,“ neskrýval nadšení Dejdar. Sára ale samozřejmě nezapře podobu ani se svým slavným tatínkem, oba mají ostatně tmavé a kudrnaté vlasy.

Dejdar má ještě syna Matěje (24), který hraje aktivně hokej. Rodina nějako dobu žila v USA, kam se rádi vrací. Dejdar se nedávno svěřil s tím, jaký společně zažili cestovatelský horor, když letěli na Floridu.

„Místo plánovaných patnácti hodin jsem cestoval osmačtyřicet. To mě trošku překvapilo, protože to se mi ještě nikdy nestalo,“ svěřil Super.cz. „Zrušili nám let už tady v Evropě a pak nastal totální masakr. Rozdělili nás, celou rodinu, každý jsme letěli jinak a bylo to docela hustý. Našli jsme se ale potom, sjeli jsme se na jednom místě po dvou dnech,“ svěřil se Martin Super.cz. ■