Ani druhý pokus nevyšel: Cabello a Mendes šli po šesti týdnech prý definitivně od sebe

Camila Cabello a Shawn Mendes před dvěma týdny v New Yorku Profimedia.cz

Kanadský zpěvák a jeho mexická kolegyně se podle informací deníku The Sun opět rozešli. „Shawn a Camila toho prožili hodně a poté, co obnovili vztah, znovu otestovali, jak by to fungovalo. Ale byl to jen úlet a ukončili to. Uvědomili si, že asi byla chyba dát tomu další šanci. Poprvé to mezi nimi skončilo z nějakých důvodů,“ nechal se slyšet zdroj z okolí páru, že tentokrát by měl být rozchod definitivní.

Společně přitom ještě 26. května zavítali na koncert Taylor Swift, kde se k sobě měli velice vřele. O dva dny později byli viděni v ulicích New Yorku, jak cosi řeší a Camila se nezdála být v nejlepší náladě. Ani jeden se ovšem zatím k údajnému druhému rozchodu nevyjádřil.

Věří se, že to mezi nimi zajiskřilo během natáčení klipu k písni Señorita na jaře roku 2019 a fanoušci od té doby spekulovali o erotickém napětí, které by se mezi nimi dalo krájet. V létě skutečně vyšlo najevo, že tvoří pár. Přečkali spolu náročné koronavirové období, ale koncem roku 2021 se rozešli. ■