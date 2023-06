Manželka Noida o těžkém poporodním období: Probrečela jsem 3 měsíce, připadala jsem si jako špatná máma

Eliška Bártová si procházela těžším obdobím po porodu druhé dcery. Michaela Feuereislová

Tanečnice Eliška Bártová přiznala, že i ona procházela těžším obdobím po porodu druhé dcery.

„Když najednou byly dvě a blízko u sebe, ta druhá princezna extrémně uplakaná, začala jsem o sobě pochybovat, začala jsem pochybovat o tom, jestli nepřišel sourozenec moc brzo. Nebyla jsem šťastná, vadilo mi, že nemůžu dát 100 % toho, co předtím, té první holčičce a novorozené miminko nemá to, co jsem dávala té první, a jen ji odkládám. Motala jsem se v kruhu, kojila ještě měsíc obě, aby ta starší nežárlila, vybírání si (tak kterou nechám plakat), jen otočení se zády k jedné z nich mi dělalo problém,“ uvedla Bártová v instagramovém příspěvku k dílu pořadu Mámy sobě, kde byla hostem Lucie Holíková.

Eliška Bártová také přiznala, že se do nekomfortní situace dostávala tím, že u ní převládal pocit, že nedokáže lásku a pozornost rozdělit mezi dvě holčičky. Podle ní to vždy na jedné straně převládalo.

„Stejné pocity jsem měla, když jsem na ně ze začátku byla sama, neklid, nejistota. Tři měsíce jsem probrečela a připadala jsem si neschopná a špatná máma, že to nezvládám. Každý začátek pláče ve mně automaticky vzbudil už stav, který jsem měla po proplakané noci, kdy jsem chtěla mlátit dveřmi a slyšet prostě jiný hlasitý zvuk než pláč,“ popsala tanečnice svůj stav s tím, že byla v psychické nepohodě přibližně půl roku. Odborníka nenavštívila, vše spravil čas. ■