Česká Edith Piaf se pochlubila synem Oskarem: Nohu už má větší než ona a zpěvačku brzy přeroste

Radka Fišarová se synem Michaela Feuereislová

„Občas se leknu, když si stoupne přede mě, tak si uvědomím, že nic nevidím, už mě dorůstá, co se týká velikosti bot, já mám 35, tak to už je velká vzdálenost. Teď už řešíme druhý stupeň a nějak nemohu uvěřit tomu, že už to není to moje miminko,“ svěřila se zpěvačka na premiéře filmu Transformers.

Se synem plánuje přes léto čtrnáct dní na chorvatském ostrově Brač, kam jezdí často, a čekají ji také koncerty. Na relax se zpěvačka těší hlavně proto, že před pár dny úspěšně složila státnice. „Na ty prázdniny se moc těším, bylo to covidové studium, zdolala jsem to s vyznamenáním, tak mám strašnou radost,“ prozradila Radka Fišarová, která se vedle zpěvu věnuje i učení. ■