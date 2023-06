Bývalá hvězda Ulice bude brzy bydlet ve svém: Anna Kadeřávková ve 25 letech dokončuje dům snů

Anna Kadeřávková Michaela Feuereislová

Loni v létě herečka Anna Kadeřávková (25) prozradila, že si splní svůj velký sen. Ve svých 25 letech si pořídila vlastní bydlení. Stavba domu stále pokračuje a měla by finišovat za pár měsíců, kdy se bývalá hvězda seriálu Ulice přestěhuje do vysněného domku.

„Za pár měsíců bych domeček měla přebírat a už to bude hotové. Moc se těším,“ svěřila se Super.cz herečka, která koupila developerský projekt. Přestože na všem pracuje firma, i tak je okolo spousta starostí. „Je to velký stres, ale těším se, že to bude brzy hotové,“ dodala herečka, kterou jsme potkali na premiéře filmu Transformers, kam zavítala s mladším bratrem.

„Já jsem předchozí Transformers neviděla, jsem tady kvůli bráchovi, který to má rád. Těším se,“ řekla herečka, která se s mladším sourozencem sladila do podobných outfitů. „Vyšlo nám to náhodou, brácha jde ze školy a já jsem taky nebyla doma. Sladili jsme se náhodně, ale vyšlo nám to,“ dodala Anna Kadeřávková. ■