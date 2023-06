Po kuchyni a zahradě se Heidi Janků pouští do další přestavby domu: Chlapa na to nepotřebuju, ten může jedině překážet

Heidi Janků Super.cz

Svou energii by zpěvačka Heidi Janků (60) mohla rozdávat. S elánem zvládá nejen koncertovat pro své fanoušky, ale také se starat o svůj velký dům. Po smrti manžela Ivo Pavlíka je na to stále sama, ale to jí rozhodně nevadí. Ba naopak.

„Já na to chlapa nepotřebuju,“ řekla se smíchem zpěvačka. „Chlap může jedině překážet,“ prozradila Heidi Janků, která je zatím šťastná ve společnosti svého čtyřnohého mazlíčka, pejska Edy, a do vztahů se nepouští.

Už za dob covidu začala svůj velký dům přestavovat, a jelikož má nyní plný diář vystoupení, chce se pustit do další rekonstrukce. „Barák je přes 20 let starý, dělala jsem spodní patro, to mám hotové, loni jsem rekonstruovala bazén, letos budu rekonstruovat trávník, bude to dělat zahradník a bude nový travní koberec, pokud mi bude přát štěstí na práci a na peníze, tak bych ráda zrekonstruovala koupelnu,“ svěřila se Super.cz Heidi Janků s tím, že si zvládne vše řídit sama.

Zpěvačku jsme potkali na módní přehlídce Martiny Pipkové Loudové, kam se přišla nechat inspirovat, a prozradila, že své šaty, které už nevyužije, posílá dál. „Dneska jsem v roli divačky, chci se inspirovat, co bych si mohla ještě pořídit, i když moje skříně praskají ve švech. Mám doma hodně skříní a hodně věcí, snažím se to eliminovat, teď už mám připravený pytel věcí, které jsem přes rok neměla na sobě a dám to dál, aby to ještě někdo použil, protože jsou víceméně nenošené, snažím se být i ekologická,“ dodala zpěvačka. ■