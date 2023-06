Brodská s rodiči, Pazderková jako smrtka: Radek Banga v novém klipu ukazuje známé tváře na neznámých fotkách

Radek Banga - Nic není nemožné Video: Radek Banga

„Když jsem během covidu natočil album “Věci jinak”, začal jsem psát svou úplně novou hudební kapitolu. Pandemie se pro mě stala novou příležitostí, jak si konečně splnit svůj dávný sen. Začít sólovou dráhu v žánru, který by ode mě možná nikdo nečekal – v popu,“ říká Radek Banga.

Píseň Nic není nemožné má podle něj jednoduché poselství. Pokud si člověk něco doopravdy ze srdce přeje, věří tomu a jde si za tím, sen se nakonec splní. A přitom vůbec nezáleží na tom, kolik vám je let. Právě proto se zpěvák rozhodl pro videoklip oslovit různé osobnosti, kterých si váží a které mohou být v něčem inspirací nejen pro něj, ale i pro ostatní.

Klip je výjimečný tím, že v něm uvidíte archivní záběry z dětství, které často ještě nikdo veřejně neviděl. Například dojemné video malého chlapečka Honzy Dědka nebo Lukáše Pavláska (44), z jehož záběrů je patrné, že srdce komika měl již v pubertě. Mezi dalšími osobnostmi najdete Zdeňka Pohlreicha (66), Beatu Rajskou (60), Terezu Brodskou (55), Zbigniewa Czendlika, Ondřeje Pavelku, Ivu Pazderkovou (43), Václava Matějovského, Radkina Honzáka, Natálii Otáhalovou či známého influencera Taryho.

Jak sám Radek dodává, přinášet inspiraci mu není cizí. „Už přes deset let dělám motivační programy pro mladé lidi a v poslední době i pro dospělé publikum. Vždy jsem cítil potřebu předávat své zkušenosti, ať už prostřednictvím přednášek, autobiografické knihy (Ne)pošli to dál, sociálních sítí nebo právě skrze hudbu. Pokaždé, když se mi podaří někoho přimět k zamyšlení, navést na cestu z obtížné situace, udělá mi to obrovskou radost,“ vysvětluje zpěvák. Ten zároveň s vydáním nového videoklipu spouští stejnojmenný podcast. ■