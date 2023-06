Nejoriginálnější dovolená v Česku, kterou vaše děti ocení

Pokud ve vás vzbuzují radost zážitky všeho druhu, živé prostředí s neomezenými možnostmi zábavy i perfektní zázemí pro rodinnou dovolenou, Horský resort Dolní Morava je tím pravým místem pro vás. Ve vašem pobytovém balíčku je zahrnuta řada zážitků i služeb, dovolenou tak budete mít bez starostí.

Čtyřhvězdičková rodinná dovolená uprostřed hor

Těžko byste hledali lepší místo pro vaši rodinnou dovolenou. Wellness hotel Vista nabízí prázdninové pozdvižení s horami zážitků v ceně pobytu již od 3 nocí. Na výběr máte z několika pobytových balíčků, které v sobě vždy zahrnují animační programy od ranních hodin až do večera, herny pro děti uvnitř i venku, snídaně se samostatným dětským bufetem, i wellness s bazénem a saunovým světem každý den bez limitu.

Horský resort Dolní Morava

Horský resort Dolní Morava

To nejlepší zázemí pro malé i velké dovolenkáře

Jen co vejdete do hotelu, děti se vám rozutečou na všechny strany. Kromě jedinečného konceptu dokonale propracovaných animačních programů, které si děti užijí po celý den, tady děti objeví i spoustu míst a zákoutí jako stvořených pro nekonečné hry a zábavu. A to teprve, když se v blízkosti zjeví milý maskot Mamutík, to jsou hned všechny děti radostí bez sebe. Během léta vašim dětem věnujeme každý den až 12 hodin hodnotné zábavy, kterou na míru připravujeme pro menší děti i teenagery, a to včetně animací při snídaních a večeřích, kdy si rodiče mohou v klidu vychutnat své jídlo.

V rámci letních animačních programů se děti promění v malé včelaře

FOTO: Horský resort Dolní Morava

Takové zážitky vám už nikdo nevezme

Právě na tomto místě budete mít příležitost vykročit na nejdelší visutý most na světě Sky Bridge 721, nevídanou cestu mezi nebem a zemí v délce 721 metrů, která přinesla světový věhlas místnímu údolí i celému regionu. Stezka v oblacích se síťovou kapkou ve výšce 55 metrů nad zemí vás dovede až do oblak s jedinečným výhledem na visutý most i horskou krajinu Králického Sněžníku. Mamutí horská dráha vám daruje 3 kilometry zážitkové jízdy na pestrém profilu trati.

Nejdelší visutý most pro pěší na světě měří 721 metrů

FOTO: Horský resort Dolní Morava

S rodinou si dovolenou užijete aktivně i hravě

Dolní Morava se pyšní skvělým Trail parkem s 27 kilometry tras všech úrovní. Svou jízdu si tu užije každý, ať už je to sebevědomý bajker nebo začátečník. Pro rodiny s dětmi je tu Mlýnský trail, rodinná trať s délkou 8 kilometrů plná přehledných a bezpečných klopených zatáček. Místní trail park je navíc součástí největšího bajkového regionu v České republice BIKE REGION Králický Sněžník s více než 150 km trailů všech úrovní propojených páteřní cyklo magistrálou.

Na rodinném trailu vás čeká jízda v délce 8 kilometrů s krásnými výhledy

FOTO: Horský resort Dolní Morava

Mamutíkovy zážitkové parky, které v sobě skrývají nekonečnou zábavu ve vodě, písku i v korunách stromů, si vaše děti zamilují. Malé objevitele tu čeká tolik zábavy, že letní den uteče jako voda. Těšit se můžete na Mamutíkovu louži s dřevěnými vory, Obřího mamuta s hřištěm uvnitř, dětský lanáček, pískový svět, i lesní a vodní království s dřevěnými domečky, skluzavkami a mnoha interaktivními hracími i vodními prvky.

Mamutíkovy zážitkové parky děti dokonale zabaví na celý den

FOTO: Horský resort Dolní Morava

Vaše nejoriginálnější dovolená v Česku začíná na www.hotel-dolnimorava.cz. ■