Konec střídavé péče o děti a velké stěhování. David Koller promluvil o rodinné situaci

Konec střídavé péče o děti a velké stěhování! Koller promluvil o rodinné situaci. Super.cz

"Byl jsem tam napůl s dětmi, o které jsme se starali s bývalou ženou. Byly dva týdny se mnou, dva týdny s maminkou. To teď skončilo. Odešly na střední školy a nemám důvod do Mikulova jezdit. Mimino musí chodit v Praze do školky a já jsem přece jenom víc spjatej s Prahou. Pražákům, těm je tu hej," řekl Super.cz David Koller.

S manželkou Annou mají tříletého syna Davida. Cítí u nejmladšího potomka také muzikantské geny? "Dnes když mlátil zuřivě s prknem, že ho nechce nosit, tak jsem si říkal, takhle vzteklej jsem určitě nebýval. Uvidíme," usmál se David na tiskové konferenci k plánovanému turné Lucie k třicátému výročí alba Černý kočky mokrý žáby.

"Třicet let je dlouhá doba. Člověk zažívá nějaké věci, utíká to. Rok teď cítím jako měsíc. Covid necovid, čas ubíhá rychleji. Když se podívám do zrcadla, tak tam to vidím," dodal Koller. Plánované tři koncerty k albu se uskuteční na podzim. Kapela bude koncertovat v Brně, v Českých Budějovicích a v Praze. ■